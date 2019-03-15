KAMUOYUNA

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve tüm insanlığı hedef alan kanlı terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri ve onları bu saldırıya yönelten siyasi ideolojilerini kabul edilemez buluyoruz.

Kutsal Kitabımızda inancımızın temellerinin yer aldığı 10 Emir’de Tanrı “Katletmeyeceksin” (Mısır’dan Çıkış 20: 13) diyerek cinayet işlemeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla bu alçakça saldırının Hristiyan inancında kesinlikle yeri yoktur.

Tanrı’nın merhametinin saldırıda yaşamını yitiren herkesin üzerinde olması için dua ediyor, kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu

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