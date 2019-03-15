Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan İlham Aliyev’in açıklamasına cevap

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan gazetecilere verdiği demeçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamasına cevaben Ermenistan tarafının Dağlık Karabağ müzakerelerinin çıkmaza götüren bir şey yapmayacağını ifade etti.Zohrab Mnatsakanyan “Biz müzakere sürecinin barış yoluyla çözümüne sadık kalıyoruz ve bu istikamette kararlı bir şekilde hareket edeceğiz.” dile getirdi.
Bakan Artsakh’ın müzakere sürecinde belirleyici bir rolü ve katılımı olduğunu vurguladı.
Mnatsakanyan “Bu bir ön koşul değil. Biz bu sorun için çözümler bulmak istiyoruz.” diye belirtti.
Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Ermenistan Hükümetinin müzakereler boyutunu değiştirmeye yönelik çalışmaları kabul edilmez” diye söylemişti.
ERMENİ HABER AJANSI
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