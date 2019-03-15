Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan İlham Aliyev’in açıklamasına cevap

Bakan Artsakh’ın müzakere sürecinde belirleyici bir rolü ve katılımı olduğunu vurguladı.

Mnatsakanyan “Bu bir ön koşul değil. Biz bu sorun için çözümler bulmak istiyoruz.” diye belirtti.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Ermenistan Hükümetinin müzakereler boyutunu değiştirmeye yönelik çalışmaları kabul edilmez” diye söylemişti.