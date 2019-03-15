Ecumenical Patriarchate Basın Bülteni



Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri ve bugün sabahtan Mart ayı mutad toplantısını yapmakta olan Sen Sinod Meclisi üyeleri, Yeni Zelanda‘nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan caniyane terör saldırılarını telin etmektedirler.

Patrik Hazretleri ve Metropolitler bu terör eylemini ve her türlü kindar, köktendinci girişimleri katiyetle kınamakta ve herkesi barış içinde birarada var olmanın güzelliğini yaşamaya ve işbirliğine davet etmektedirler. Bu zalim terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntü, taziye ve desteklerini ifade etmekte, yaralananlara ise acil şifalar dilemektedirler.

Patrik Hazretleri, Yeni Zelanda Metropoliti Sayın Miron ile temasa geçerek Patrikhane‘nin yukarıdaki mesajını ülkenin yetkililerine, Müslüman cemaatine ve Yeni Zelanda halkına iletmesini istemişlerdir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...