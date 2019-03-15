ABD Dışişlerinden Azerbaycan’a, Ermenilere karşı ayrımcılık suçlaması

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle Ermeni kökenli vatandaşların ek kontrollere tabi tutulması ve ülkeye girişlerinin yasaklanması konusuna değindi.
Raporda, “Ermeni isimli kişiler sınırı geçerken sık sık ek kontrollere tabi tutuluyor ve ülkeye giriş izni alamıyorlar. Sivil toplum aktivistleri, bir neslin tamamen Ermenilere karşı nefret söylemleri duya duya büyüdüğünü söylüyor” ifadelere yer verdi.
Raporda, ülke yöneticileri tarafından Taliş ve Lezgin gibi yerel etnik azınlıklara kendi dillerinde eğitim almak için ana dillerinde ders kitapları vermediği de kaydedildi.
Yorumlar kapatıldı.