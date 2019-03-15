 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ABD Dışişlerinden Azerbaycan’a, Ermenilere karşı ayrımcılık suçlaması

2019-03-15
Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ı, Ermeni isim soyisimi taşıyan kişilere karşı ayrımcılıkla suçladı.Ermenihaber ajansına göre Bakanlık, İnsan hakları konusundaki yıllık raporunda 2018 yılında Azerbaycan’da yaşanan insan hakları ihlallerine değindi.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle Ermeni kökenli vatandaşların ek kontrollere tabi tutulması ve ülkeye girişlerinin yasaklanması konusuna değindi.

Raporda, “Ermeni isimli kişiler sınırı geçerken sık sık ek kontrollere tabi tutuluyor ve ülkeye giriş izni alamıyorlar. Sivil toplum aktivistleri, bir neslin tamamen Ermenilere karşı nefret söylemleri duya duya büyüdüğünü söylüyor” ifadelere yer verdi.

Raporda, ülke yöneticileri tarafından Taliş ve Lezgin gibi yerel etnik azınlıklara kendi dillerinde eğitim almak için ana dillerinde ders kitapları vermediği de kaydedildi.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: