Surp Giragos ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanan kaynakla restorasyonuna başlandı
2019-03-14
‘Dünya Bülteni’ haber sitesine göre, Diyarbakır‘ın Sur ilçesinde, 4 yıl önce başlayan çatışmalarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, Türkiye devleti tarafından 15 milyon lira kaynakla restore ediliyor. Surp Giragos ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanan kaynakla restorasyonuna başlandı. 16. yüzyılda inşa edilen, 1. Dünya Savaşı sırasında Alman ordularının karargahı olan Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi daha sonra Sümerbank’ın pamuk deposu olarak kullanıldı. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Orta Doğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi, 1980 yılından sonra Ermenilerin çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu terk edildi. 1990’lı yılların sonlarında tamamen harabeye dönen kilise onarıldı. Yıkılan kulesindeki 100 kiloluk soğan başlı çanın aynısı, 2012 yılında Moskova’da özel olarak yaptırılıp Diyarbakır’a getirildi.
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