Müslümanlaştırılmış Ermenileri merkeze alan “Saklı Haç” belgeselinin çekimleri tamamlandı
2019-03-14
‘Gazetekarinca’da yer alan habere göre Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermenileri merkeze alan “Saklı Haç” belgeselinin çekimleri tamamlandı. Müslümanlaştırılmış Ermenilerin yakınlarının hikayelerinin izleyiciye aktarılacağı yapım, Nisan ayında izleyici ile buluşacak. “Saklı Haç”, 1915 ve sonrasında ilçede ve çevresinde yaşayan Ermenilerin akıbetini, özellikle de ilçede yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermeniler’in kimlik bunalımını, 1915 sonrası travmalarını ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktardıkları hikayeleri beyaz perdeye taşıyacak. Nisan ayında izleyici ile buluşturulması hedeflenen belgeselin yönetmenliğini gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel üstlendi. Belgesel kapsamında, ilçede aktarıcı olarak bulunan ve yaş ortalamaları 75 üzeri olan birinci kuşak ile 40 üzeri olan ikinci kuşak Müslümanlaştırılmış Ermenilerin yakınları ile görüşüldü. Ermeni Soykırımı’nda yaklaşık 1.5 milyon Ermeni hayatını kaybederken, 1915’in etkilerinin bir başka boyutu olarak ortaya çıkan diğer husus ise ‘Müslümanlaştırılmış Ermeniler’ gerçeği. Eğil ilçesi de Diyarbakır’da Ermenilerin nüfusunun yoğun olduğu ilçelerden. Öyle ki ilçe merkezinden Dicle Nehri’ne uzanan yol boyunca tarihe tanıklık etmiş Ermeni yerleşim yerleri, kilise, ev ve çarşı kalıntıları bulunuyor.
Yorumlar kapatıldı.