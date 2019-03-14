CEMAAT VE KİLİSE VAKIF YÖNETİCİLERİNİN VE CEMAATİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği gibi, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin uğurlama töreni, 17 Mart 2019, Pazar günü, Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi’nde icra edilecektir.

Bu vesileyle, Cenaze Tertip Heyeti’nin aldığı kararlar doğrultusunda, belirlenmiş hususlar, cemaat ve kilise vakıf yöneticilerinin ve cemaatimizin dikkatine sunulur.

1) Cenaze törenine çelenk gönderilmemesi ve çelenk yerine hayır kurumlarına bağışta bulunulması rica olunur. Patrikliğe bağışta bulunmak isteyenler için TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ (T.İŞ BANKASI- KURTULUŞ Şb., Hesap no: 1032-0637386, IBAN: TR81 0006 4000 0011 0320 6373 86)

2) Patrikhane sokağı, trafiğe kapatılacaktır. Şahsi araçlarıyla Kumkapı’ya gelecek olanların, araçlarını yakındaki bir otoparka bırakmaları gerekecektir.

3) Uğurlama törenine katılacakların, koyu renkli kıyafet taşımaları önerilir.

4) Uğurlama törenine katılacak olanların, Cenaze Tertip Heyeti tarafından görevlendirilmiş protokol sorumlularının yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.

5) Müteveffa Patrik Hazretleri, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Kilise’den Şişli’ye doğru hareket edecek araçlar, sahil yolunda Yenikapı istikametindeki şeritte park etmiş olacaklardır.

6) Kilise ve mezarlık girişlerinde, cep telefonlarının, sessiz konuma getirilmesi önemle rica olunur.

7) Uğurlama ve toprağa verme merasimlerinin düzeninin bozulmaması için, cep telefonlarıyla resim ve video çekimi yapılmaması konusu önemle hatırlatılır.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...