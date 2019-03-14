Benyamin Netanyahu’nun oğlundan Türkiye’yle ilgili bir tweet: Rum, Süryani ve Ermeniler e karşı Türkiye’nin işlediği jenositleri hatırlatırım!
2019-03-14
Twitter hesabından Türkiye ile ilgili bir tweet atan Israil Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, yazısında Ermeni Soykırımı’nı da hatırlattı. Israil Başbakanının oğlu: “Istanbul şehrinin gerçek isminin Konstantinopolis olduğunu hatırlatırım. Bu şehir Osmanlılar tarafından alınmadan önce bin yıldan fazla bir süre Bizans Imparatorluğu’nun başkenti ve Ortodoks Hristiyanların merkezi oldu. Rum, Süryani ve Ermenilere karşı Türkiye’nin işlediği jenositleri de anımsatırım. Türkler Küçük Asya’da bütün Hristiyanlara karşı etnik temizleme gerçekleştirdi” diye yazdı.
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