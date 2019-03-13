TÜRKİYE ERMENİLERİNİ DİASPORALAŞTIRMA ÇABALARI – II YORUM NO : 2019 / 8

18.01.2019

AVİM 15 Ocak tarihinde Türkiye Ermenilerini kendi ülkelerinden yabancılaştırarak onları Ermeni Diasporası çizgisine çekmeye yönelik çabaları inceleyen bir yorum yazısı yayınlamıştır.[1] Türkiye Ermenilerini ilgilendirebilecek haberlerin takibi amacıyla faaliyet gösteren HyeTert internet sitesi, AVİM’in bu yazısını kendi sitesinde paylaşmış,[2] ancak yazının başına şu şekilde bir uyarı eklemiştir:

“***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***”[3]

AVİM, yaptığı araştırmalar ve temin ettiği belgeler ışığında 1915 yılında gerçekleşen olayların hukuki bir terim olan soykırımı teşkil etmediği kanaatindedir. Ancak herkes bu konuda aksi yönde fikirlerini beyan etmekte serbesttir.

Soykırım tartışmasının ötesine geçilecek olursa, HyeTert’in ve/veya’lar kullanılarak yazılmış olan fazlasıyla genel uyarıdan AVİM’in yazısıyla ilgili tam olarak neyin itham edildiği anlaşılmamaktadır. Yazımız herhangi bir şekilde yanlış veya yanıltıcı bilgi içermek veya ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret söylemi yaymak amacıyla yazılmamıştır ve AVİM yazıda böyle sakıncalı bir içerik olmadığı görüşündedir. Yukarıda belirtilen fazlasıyla genel uyarıdan ziyade yazıya yönelik ithamların örneklerle açıklanması hem AVİM hem de HyeTert okuyucuları açısından daha yapıcı ve faydalı olurdu.

[1] AVİM, “Türkiye Ermenilerini Diasporalaştırma Çabaları – I,” Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Yorum No: 2019/6, 15 Ocak 2019, https://avim.org.tr/tr/Yorum/TURKIYE-ERMENILERINI-DIASPORALASTIRMA-CABALARI-I

[2] “Türkiye Ermenilerini Diasporalaştırma Çabaları,” HyeTert, 16 Ocak 2019, https://hyetert.org/2019/01/16/turkiye-ermenilerini-diasporalastirma-cabalari/

[3] Bu uyarı HyeTert’in paylaştığı bazı başka yazılarda da mevcuttur.

https://avim.org.tr/tr/Yorum/TURKIYE-ERMENILERINI-DIASPORALASTIRMA-CABALARI-II

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