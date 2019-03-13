Özdemir Erdoğan kimdir? İşte Özdemir Erdoğan’ın hayatı

“Özdemir Erdoğan kimdir?” sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar gibi unutulmaz şarkıların sahibi Özdemir Erdoğan’ın hayatı araştırılıyor. Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Birçok şarkıda imzası bulunmaktadır. Detaylar haberimizde sizlerle.

Özdemir Erdoğan’ın Aleyna Tilki ile sahneye çıkan Selda Bağcan’ı eleştirmesinin yankıları devam ediyor. Vatandaşlar açıklamaların ardından “Özdemir Erdoğan kimdir, kaç yaşında?” sorularının yanıtını merak etmeye başladılar. Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar gibi unutulmaz şarkıların sahibi Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı.

ÖZDEMİR ERDOĞAN KİMDİR?

Özdemir Erdoğan, 17 Haziran 1940 tarihinde dünyaya geldi.

Anne tarafı Ermeni kökenli, babaannesi Çerkez, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950’li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan’ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan’ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi’nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

ESERLERİNDEN BAZILARI

Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar, Pervane, Baharda Kuşlar Gibi, Küçük Bir Aşk Masalı, Karlı Kayın Ormanında, Kim Bilir, Gurbet(Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı Filmi’nin unutulmaz müziği), Bebek, Aşkın Tortusu Kalır, Paranın Ne Önemi Var, Bir Garip Yolcu, Samanyolu, Fahriye Abla, Duyduk Duymadık Demeyin, Bu Son Olsun, Deniz Ve Mehtap, Sensiz Saadet, Herkes Kendine Benzer, Dağlar Dağlar, Yak Bir Sigara

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