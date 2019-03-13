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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti

2019-03-13
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan’ın daveti üzerine resmi ziyaret çerçevesinde Ermenistan’da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunan Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nü de ziyaret etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nün “Onurlu Mısafirler” defterinde bir not aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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