Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunan Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nü de ziyaret etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nün “Onurlu Mısafirler” defterinde bir not aldı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunan Zurabişvili, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nü de ziyaret etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nün “Onurlu Mısafirler” defterinde bir not aldı.
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