Fransız lisesi tarihten kaldı

Hazal Ocak

Kültür varlığı olarak tescil edilen binadaki doku değişikliğine ilişkin iddianame hazırlandı.

İstanbul Karaköy’deki tarihi Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’ne zarar verildiği ortaya çıktı. Okul müdürü Pierre Gentric ve projeden sorumlu Uran Badur hakkında tarihi yapıya zarar verme suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede şüphelilerin yargılanarak cezalandırılması istendi.

Eski CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ tarihi Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde tarihi yapıya zarar verecek inşaat çalışmaları yapıldığını tespit ederek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Onaylı projeyi hazırlayan İbrahim Uran Badur ve okulun müdürü Pierre Gentric hakkında hazırlanan iddianamede okulun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiğini anımsattı. 11 temmuz 2017 tarihinde okulda inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede özetle şu tespitlere yer aldı: “24.08.2005 tarih ve 1124 sayılı avan projede bodrum kat olmadığı halde mevcutta bir bodrum kat bulunduğu, onaylı projede zemin katta spor salonu olarak verilen mekânda gösterilen ıslak hacim birimlerinin mevcutta uygulanmadığı, ana merdivenlerden birinin çıkış hattının değiştirildiği, diğerinin ise yönünün farklı olduğu, birinci katta proje görülen tuvalet, öğretmenler odası ve avluya doğru L olarak uzanan derslik birimlerinin girişlerinin yer ve yönlerinin mevcutta değiştirildiği, mevcutta korudordan dersliklere bakan pencerelerin eklemiş olduğu, tavanların asma tavan şeklinde uygulandığı ve döşemelerin pvc malzeme ile kaplandığı…”

İddianamede Gentric ve Badur’un söz konusu suçu işlediği belirtilerek cezalandırılması istendi. İddianamenin hazırlanmasının ardından açılan davanın ilk duruşması 13 Haziran’da gerçekleşecek. Eski CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Bu işlemleri kendi ülkelerinde yapabilirler mi” diye sordu.

OKULUN TARİHÇESİTarihi, 1607’lere uzanan ve Kral Henri IV’ün gönderdiği Fransız Cizvit Rahipleri’ne dayanan okul, 1783 yılında Kral XIV Louis’nin emri ile Cizvit Rahipleri’ne hizmet verdi. Daha sonra Saint-Benoît Koleji’ni açan Lazarist Rahiplerine devredildi. 1880 yılında, Fransız Elçiliği adı altında binalar yeniden inşaa edildi. Birinci Dünya Savaşı’nda eğitimine İstanbul Lisesi’nde devam eden okul, 1919 yılında Saint-Benoît Koleji olarak 594 öğrenci ile öğretime açıldı. Ayrı olan kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşerek bugünkü kimliğine kavuştu.

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