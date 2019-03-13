Dink cinayeti davası devam ediyor

AGOS haftalığına göre, mahkemede tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Duruşmada tanık olarak dinlenilmesi beklenen, cinayet döneminde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Necmettin Emre, Kanada Ottawa Büyükelçiliğinde görevli olduğu için mahkemeye dilekçe yazarak, duruşmaya katılamayacağını bildirdi.
Mahkeme, duruşmada Vedat Yavuz ve Celal Sel’i dinledi. Celal Sel, Dink cinayeti davası yaşandığı dönemde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sel, halen Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.
Vedat Yavuz da cinayetin yaşandığı dönemde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavuz halen Samsun İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.
Her iki tanık da bulundukları illerdeki mahkemelerden, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Celal Sel, cinayet yaşandığı dönemde İstabul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sel, şunları söyledi,
”Olayı televizyonda gördüm. Olay yerine gittim. Olay yerinin yanındaki bir sokakta yürürken, kumaşçı bir esnaf, kamerası olduğunu söyledi. Çıkıp görüntülere baktım. Şahıs görünüyordu. Bilgisayar kasasını aldık. Soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi’nin yürüteceği belli olunca, Şube Müdürümüz, şubeye gidip üst makamlara bilgi notu hazırlamamı istedi. Olay yerinden ayrıldım ve şubeye gittim. Bilgi notu hazırladım. Daha sonra görüntüleri basına vererek, ihbar hattı kurduk ve ben hatla ilgilenen ekibin başındaydım. Ogün Samast, Samsun’da yakalanıp getirildikten sonra ben şubedeki diğer konularla ilgilenmeye başladım.”
Sel, Saray Kumaşçılık dışında da görüntülerin Terörle Mücadele ekipleri tarafından toplandığını ve Akbank Şubesi’nin kamera görüntülerinin de alındığını bildiğini söyledi.
Sel’in ardından, cinayetin yaşandığı dönemde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Yavuz dinlendi.
”Soruşturmaya esas olan elemanla buluşma notu daireye geldiğinde, Sabri Uzun Daire Başkanı ben yardımcısıydım. Ben görev yaparken idari konularla ilgileniyordum. Operasyonel çalışmalarla ilgilenmiyordum. Bana da bu konuda kimse bilgi vermedi. Sabri Uzun, not geldiğinde İran’a gitmişti ve Necmettin Emre vekalet ediyordu. Ben bu F4’ü ilk kez İstanbul’da soruşturma savcısı gösterdiğinde gördüm.”
”Hrant Dink’e dönük zaten provakatif eylemler oluyordu. Bunu basından duyuyorduk. Ses getirici eylem yapılacağı bilgisi gelmiş. Hedef olan şahısa göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Hrant Dink, sıradan bir kişi değil. Böyle düşünmek gerekiyor. Bütün yazışmalar kesinlikle Daire Başkanlığı’na gider. Burada daire başkanlığındaki kişi hem eski yazılara vakıf hem de evrakı görüyor. Bu evrakı gören ilgili şube müdürü telefon ederek gerekli kontakları sağlamalıydı.”
”Bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ses getirecek eylem cana kast etmek olur””Cinayet işlendiğinde operasyonel birimler ve personel birimleri bana bağlıydı. Elemanların kayıt işlemleri personel birimine bağlıydı. Ben cinayeti televizyondan öğrendim. Bana bu konuda bir daha kimse bir şey sormadı. Daire başkanı veya başkası bana herhangi bir şey somadı.”
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