Yönetimler seçim yapmadan revize edilecek AZINLIK VAKIFLARI İÇİN GEÇİCİ DÜZENLEME

Sevan ATAOĞLU

Yaklaşık 10 yıldır seçme ve seçilme hakları elinden alınan Azınlık vakıfları ve toplumları için geçici bir çözüm üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir talimat yayınlayarak Azınlık vakıflarının yönetim kurullarında düzenleme yapabileceklerini açıkladı. Düzenlemeden kasıt ölüm vs sebeplerden dolayı sayıca eksik olan yönetimlere yeni üyeler alınabilecek. Ayrıca yönetimden ayrılmak isteyen üyenin yerine yenisi (seçim yapmadan) alınabilecek. Bu talimatın yeni yönetmelik yayınlanana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Marmara gazetesinin haberine göre bu talimat İç İşleri Bakanlığı yetkilileri tarafından bu sabah Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde olağan üstü toplanan Ermeni Vakıfları İstişare Platformu’na (VADİP) iletildi. VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu gelen talimatı okuyarak toplantıda hazır bulunan vakıf yöneticilerini bilgilendirdi.

Bilindiği gibi Müslüman olmayan Azınlık vakıfları yönetim kurulu seçimlerini düzenleyen son yönetmelik uygulamada yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek 19 Ocak 2013 tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yürürlükten kaldırıldı. Yeni bir yönetmelik yayınlanmadığı için Azınlık vakıflar o tarihten beri seçim yapamıyor.

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