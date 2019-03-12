Schiff ve Bilirakis ABD Temsilciler Meclisi’ndeki mevkidaşlarını Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir tasarı sunmak için kendilerine katılma çağrısında bulundu
2019-03-12
ABD Kongresi üyesi Adam Schiff ve Cumhuriyet Partisi üyesi Gus Bilirakis Temsilciler Meclisi’ndeki mevkidaşlarını Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir tasarı sunmak için kendilerine katılma çağrısında bulundu. “Asbarez” gazetesinde yer alan habere göre, bu tasarının maksadı, ABD yöneticilerinin aşağıdaki maddelere göre hareket etmelerini sağlamaktır: 1. Ermeni Soykırımı’nın inkar edilmesini reddetmek; 2. ABD hükümeti tarafından bu suçun resmen tanınması ve anılması; 3. modern dünyada bu gibi şiddetleri önlemek amacıyla Ermeni Soykırımı konusunun müfredata alınması. Tasarıyı yazan parlamenterler, Kongre üyelerinden kendilerine katılıp bu tasarıyı yakın gelecekte ABD Temsilciler Meclisi’ne sunmalarını da rica etti. Schiff ile Bilirakis’in kaydettiklerine göre, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımak, ABD milli güvenliği çıkarlarıyla uyum içindedir. Kongresmenler: “Soykırımın resmen tanınması, ABD’in dış politikasında yeni bir sayfa açmayı sağlar. ABD’in hakikat uğruna ve Jenosid’in inkarına karşı ayağa kalkması zamanı gelmiştir” diye belirtti.
Yorumlar kapatıldı.