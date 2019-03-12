 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rusya’da silahlı saldırı sonucunda Ermeni-Azeri karma ailenin mensupları yaralandı

2019-03-12
Rusya’nın Volgograd idari bölgesinin Frolov şehrinde 10 Mart tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Onlardan biri, 43 yaşındaki Rus kökenli bir Rusya vatandaşı erkek hastanede hayatını kaybetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının aktardığı bilgilerde ise yaralılardan ikisinin Ermeni olduğunu doğrulandı.

Silahla ateş açan kişiler polis tarafından Volgograd şehrinin mahallelerden birinde yakalandı.

Bazı bilgilere göre saldırı Dağıstan’lı kişiler tarafından gerçekleştirildi. Onlar Ermeni-Azeri bir karma ailesine ait dükkanını silahla bastılar ve ateş açtılar.

Böyle bir olaya iddialara göre Dağstanlılar ve Ermeni-Azeri karma ailesinin arasındaki maddi sorunları sebep oldu.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: