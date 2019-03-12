Rusya’da silahlı saldırı sonucunda Ermeni-Azeri karma ailenin mensupları yaralandı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının aktardığı bilgilerde ise yaralılardan ikisinin Ermeni olduğunu doğrulandı.

Silahla ateş açan kişiler polis tarafından Volgograd şehrinin mahallelerden birinde yakalandı.

Bazı bilgilere göre saldırı Dağıstan’lı kişiler tarafından gerçekleştirildi. Onlar Ermeni-Azeri bir karma ailesine ait dükkanını silahla bastılar ve ateş açtılar.

Böyle bir olaya iddialara göre Dağstanlılar ve Ermeni-Azeri karma ailesinin arasındaki maddi sorunları sebep oldu.