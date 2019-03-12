Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin Getronagan Okulu 2006 yılı mezuniyet töreni konuşması

Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin Getronagan Okulu’na karşı da ayrı bir sempatisi vardı. Öğrenciler, hayat yolculuğuna yelken açmadan önce O’nun takdisini muhakkak alırlardı. Tören öncesi yapılan işlemler dahi O’nun önderliğinde gelenekselleşmişti. Mezunlar ve öğretmenler öncelikle Patrikhane’yi ziyaret edecek, sonrasında Patrikhane giriş kapısı önünde Patrik Hazretleri’yle toplu fotoğraf çekilecek, sonrasında Patrik Hazretleri’nin önderliğinde Patrik Nerses Varjabedyan’ın kabrini ziyaret edeceklerdi. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra ise, Patrik Hazretleri’nin yüksek himayelerinde mezuniyet töreni gerçekleşecekti. Yıllarca süregelen bu gelenek 2006 yılında benim için biraz daha farklı anlamlara büründü. Okul Müdürü Silva Kuyumcu’yanın hizmetinin 25. yılı kutlanırken, ben de mezunlar sınıfı olarak sahnede yer alıyordum. Patrik Hazretleri, her zaman olduğu gibi, o pederane öğütleriyle dolu mesajını bizlerle paylaştı. Kim bilebilirdi ki, bu törenin O’nun son töreni olacağını. Video’da Patrik Hazretleri’nin mesajını göreceğiz.

Յարութիւն Աբեղայ Տամատեան / Rahip Harutyun Damadyan



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