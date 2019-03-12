Mitat Enç, ‘Bitmeyen Gece’ kitabı imza gününde anıldı

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“Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Mitat Enç, Gaziantep’te düzenlenen imza gününde anıldı. Biyolojik gölet sektöründe faaliyet gösteren Bioart tarafından bastırılarak dağıtılan Mitat Enç’in “Bitmeyen Gece” isimli kitabının imza günü, Enç’in kızı Zeynep Sinkil’in katılımıyla gerçekleştirildi. 1909 yılında Gaziantep’te doğan, Darülfünun Hukuk Fakültesi’nin 1. Sınıfında iken gözlerinden rahatsızlanarak görme engelli olan Mitat Eniç’in otobiyografisi niteliği taşıyan “Bitmeyen Gece” isimli kitabı için söyleşi ve imza günü organize edildi.”

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, görme engeline rağmen Colombia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans, Harward Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Mitat Enç’in çalışkanlığı, üretkenliği ve ülkemize katkıları ile örnek bir kişilik olarak olduğu ifade edildi.

İmza gününde bir konuşma yapan Bioart Biyolojik Tasarımlar Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yeşil, aldıkları karar doğrultusunda ajanda veya promosyon ürünleri yerine kitap bastırarak dağıttıklarını söyledi. Erdal Yeşil konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Kampanyadaki 6. kitabımız, değerli eğitimci ve yazar Mitat Enç’in Bitmeyen Gece isimli kitabı oldu. Kitabın bizim için en önemli özelliklerinden birisi, gözleri görmeyen birinin dünyayı bu kadar güzel anlatabiliyor olması. Ayrıca güncel bir konu olan Ermeni soykırımı ile ilgili yapılan yaygaralarla ilgili olarak da kitabın 164-166. sayfalarında çok güzel değerlendirmeler yer almakta. Bu kitabı okuduğunuz zaman Ermeni soykırımı yaygarasının ne kadar büyük bir yalan olduğu ortaya çıkmaktadır. Bioart ailesi olarak ömrümüz yettiği sürece okumaya teşvik etmek adına kitap dağıtmaya ve kitap okumayı teşvik etmeye devam edeceğiz.”

İmza gününe katılan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. M. Sabri Genç ise Mitat Enç’in 20. yüzyılın en önemli şahitlerinden biri olduğunu belirtti. Enç’in, I. ve II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye, Avrupa ve ABD’deki gözlemlerini, görme engelli olmasına rağmen iç gözü ile mükemmel biçimde ortaya koyduğunu ifade eden M. Sabri Genç, şu açıklamayı yaptı:

“Bitmeyen Gece adlı eserde ortaya koydukları birçok yüksek lisans-doktora tezine konu olabilecek potansiyel taşımaktadır. Bu anlamda Mitat Enç’in eserlerinin yavaş da olsa okunurluk oranını artması özellikle akademik çalışmalara konu olması, şahitliklerinin ele alınması çok önemlidir. Ayrıca eserlerinin edebi değeri inanılmaz yüksektir. Bana göre “Uzunçarşı’nın Uluları” adlı eseri dünya edebiyatının en üst sınıfında yer almalıdır. Mitat Enç’in henüz değerinin bilinmediğini ve ünlü Arjantinli görme engelli yazar Borges kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Pedagojik anlamda yayınladığı eserlerin de gün yüzüne çıkarılarak yayınlanmasını, tüm Türkiye’nin Mitat Enç’in eserlerine bu gözle bakıp değerlendirmesini ümit ediyorum.”

Zeynep Sinkil ise babası Mitat Enç’in, engelli çocukların eğitimini konu alan özel eğitim sistemini kuran ve bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesine öncülük eden bir aydın olduğunu söyledi. Zeynep Sinkil, Mitat Enç’in Türkiye’de tanınması ve eserlerinin öne çıkarılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek bu konuya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

https://www.memohaber.com/genel/mitat-enc-bitmeyen-gece-kitabi-imza-gununde-anildi/29491/



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