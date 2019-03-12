Fransız tarihçiden Ermeni radikallere dava

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Tarihçi Maxime Gauin, Fransa’da yayınlanan bir derginin internet sitesinde kendisine yöneltilen ve hakaret içeren mesajlar üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Fransız tarihçi Maxime Gauin, Fransa’da yayınlanan Les Nouvelles d’Armenie adlı derginin internet sitesinde kendisine yöneltilen ve hakaret içeren mesajlar üzerine, 1976-1983 yıllarında terör örgütü ASALA’nın Fransa’daki sözcülüğünü yapmış olan derginin yazı işleri müdürü ve Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Eş-Başkanı Ara Toranian ile yazar Samuel Tilbian aleyhine hakaret davası açtı.

28 Kasım 2017 tarihinde Paris Yüksek Mahkemesi’nin 17. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmada, mahkeme şahısların ifadelerinin karalayıcı bir yönü olduğunu kabul etti ancak bir zararın söz konusu olmadığını belirterek Toranian ile Tilbian’ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Maxime Gauin’in temyize gitmesi üzerine duruşma 21 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Davanın bir sonraki duruşmasının Mart ayı içerisinde görüleceği belirtilirken, dava sonucunun henüz belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/fransiz-tarihciden-ermeni-radikallere-dava-41146999

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