Ermenistan’ın Mısır elçisi Karen Grigoryan Ermeni Soykırımı konusuna dair soruları yanıtladı
2019-03-12
“Al-Ahram Al-Arabi” gazetesine konuşan Ermenistan’ın Mısır elçisi Karen Grigoryan Ermeni Soykırımı konusuna dair soruları yanıtladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, elçinin belirttiğine göre, etnik veya dinsel sebepten dolayı işlenen herhangi bir şiddet asla affedilemez. Ermenistan’ın Mısır elçisi: “1915’te Ermeni halkının başına gelenler, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biriydi. 24 Nisan 1915 tarihi, sembolik bir tarihtir. Bu gün Osmanlı yöneticileri, İstanbul’da önceden hazırlanan listelere göre Ermeni ünlülerini tutuklamaya başladılar. Ermeni Soykırımı bu suretle başlayarak 1923 yılına kadar devam etti. Birinci Dünya Harbi’nin verdiği fırsattan yararlanan Osmanlı yöneticileri bu büyük suçu işlemek için ellerindeki tüm imkanları kullandı. Neticesinde Ermeni halkı 1 buçuk milyon evladını kaybetti. Ermeni Soykırımı’nın yanısıra Osmanlı’da Süryani ve Rum jenositleri de gerçekleştirildi” diye konuştu. Sayın Grigoryan’a göre, şimdiki Türkiye yöneticileri Ermeni Soykırımı’nı inkar etme politikasını sürdürmektedir. Karen Grigoryan: “Tabii ki modern Türkiye yöneticileri ve Türk halkı, Osmanlı yöneticilerinin dehşetli eylemlerinin dolaysız sorumluları değiller. Fakat soykırımı inkareden Türkiye yöneticileri, atalarının işledikleri suçu onaylamaktadır demek oluyor” diye açıkladı.
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