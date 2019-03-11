Yerevan Devlet Üniversitesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” adli ders kitabının tanıtımı yapıldı

7 Mart’ta Yerevan Devlet Üniversitesinde “Türkiye Cumhiriyeti Tarihi” ders kitabının tanıtımı oldu.



1918-2011 yılları içeren kitabın ilk baskısı 2014’de Yerevan’da olmuştu, ikinci baskısında ise yüz yıllık tarihi (1918-2018) anlatılıyor.



Kitabın yazarları Yerevan Devlet Űniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Ruben Melkonyan, Bilimler Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Ruben Safrastyan, Türkologlar Anush Hovhannisyan, Vahram Ter-Matevosyan, Artur Dumanyan, Hakob Çakıryan ve Varujan Geghamyan.



Kitabın tanıtımına bir çok öğrenci, öğretmen, mezun olan doğu bilimciler katıldı. Ermenistan’ın Gugark Bölgesi’nin dinî önderi, Türkiye Ermeni Patrikliği seçimlerinde aday gösterilmiş Başepiskopos Sebuh Çulcyan da katılımcılar arasındaydı.



Açılış konuşmasında ünlü Ermeni Türkolog Ruben Melkonyan kitabın ikinci baskısıyla ilgili araştrmacıların yapacağı çok yönlü çalışmalara katkı sağlayacağını dile getirdi.



Ruben Melkonyan’ın bildirdiğine göre kitap, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tüm gerçeklerini anlatıyor. Melkonyan, kitabın sponsorluğunu üstlenen hayırseverlere, yazarlara teşekkürlerini sundu.



Türkolog Ruben Safrastyan, kitabın bilimsel gerçeklere dayalı olduğunu ifade etti. Safrastyan türkologlara değinerek onların Ermeni devletine hizmet yapması gerektiğinin altını çizdi.



Türkolog Anush Hovhannisyan, yayınlanan ders kitabının çok önemli bir çalışma olduğunu ve tamamen gerçek tarihi anlattığını vurgulayarak, kitabun hazırlanması için ciddi ve zor çalışmaların yapıldığını bildirdi.



2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Vahram Ter Matevosyan, o tarihe kadar kitabın üçüncü baskısının mevcut olacağını tahmin etti.



Türkolog Varujan Geghamyan ise, kitabın ikinci baskısında 2011-2018 tarihlerindeki gelişmelere dair bilgilerin eklendiğini bildirdi. Ders kitabının bir bölümü, “Erdoğan Türkiyesi” olarak adlandırıldı.



Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Gugark Bölgesi dini önderi Başepiskopos Sebuh Çulcyan da, her Ermeninin Türkiye tarihini bilmesi gerektiğini vurgulayarak, kitapta Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin doğru bir şekilde anlatıldığına dikkat çekti. Çulcyan, Türkiye tarihinin tamamen yalan üzerinde kurulduğuna, yani adeta bir yalancı masalı olduğuna dikkat çekti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/11/Ermenistan-Türkiye-Cumhuriyet-tarih-kitabı/149714

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