Sözde ‘soykırım’ iddialarına 25 ciltlik cevap

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TTK araştırmacıları topladıkları belgeler doğrultusunda sözde soykırım iddialarına dayanak gösterilen çok sayıda kitabı tek tek incelendi. TTK’nın tespitleri bu yıl yayınlanacak 25 ciltlik külliyatta toplanacak.

Yelda GÖKDAĞ

Türk Tarih Kurumu’nun tarihçilerden oluşan uzman ekipleri, ABD, Rusya, Almanya ve İngiltere’ye giderek, “soykırım” iddialarına dayanak teşkil ettiği ileri sürülen, binlerce sayfa belge ve yazışmayı tek tek inceledi. Ülkelerin arşiv ve kütüphanelerinde yapılan çalışmada, 1900’lü yılların başıyla 1915 ve sonrasına ilişkin çok sayıda orijinal belgeye ulaşıldı. TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan Konuya ilişkin AKŞAM’a özel değerlendirmelerde bulundu:

25 CİLTLİK ÇALIŞMA GELİYOR

Elimizde makalelerden oluşan çok genç bir külliyat var. Bu külliyatı 25 cilt halinde çıkaracağız. İlk cildi zannediyoruz bu yıl çıkarmış oluruz. Bazı yeni belgelere ulaştık. Bu kitap setinde bu belgeler yer alacak. Bu belgeler Rusya, Amerika, İngiltere ve Almanya’dan elimize ulaştı. Almanya’da özellikle bu işin tahrifatını yapanları tespit ettik. O tahrifat metinleri elimize geçti. Açık açık bu belgelerin üzerinde oynanmış ve oynadığı bu belgeleri kitabında kullanmış. Türkiye aleyhine eklemeler yapılmış. Propaganda amaçlı yapıyorlar. Taşnak ve Hınçak terör örgütleri vardır, suçsuz insanları öldürüyorlardı. Doğu Anadolu’da çok sayıda toplu mezar var. Bir kısmı gün yüzüne çıktı. Sadece Türkiye ile kalmamış bütün Kafkasya’da Ermeni terör vakaları, katliamları var. Biz de belge ve bilgilere dayalı olarak karşı propaganda çalışmalarını yürüteceğiz. Yöntem değişikliği gerekiyor. Biz biraz savunmada kaldık. Taşnaklar Hınçak’ların yaptıklarının yüzde birini bile ortaya koysak yeterli.

https://www.aksam.com.tr/guncel/sozde-soykirim-iddialarina-25-ciltlik-cevap/haber-829809

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