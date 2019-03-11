PASKALYA YORTUSUNA KADAR YASTAYIZ

- Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatıyla, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin vefatından itibaren, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ruhani yetki sınırları içerisinde, Paskalya yortusu arefesine kadar yas ilan edilmiştir.
- Bu bildiri ile önümüzdeki yas döneminde, her türlü kilise, cemaat ve derneklerimizdeki dini içeriğe sahip olmayan tüm faaliyetler iptal edilmiş veya ertelenmiştir. Bu konuda, dini ziyaretler, dini ve cemaat toplantıları, geleneksel ölçülerimiz içerisinde olmak şartıyla, istisna teşkil ederler.
- Önümüzdeki 17 Mart 2019, Pazar gününe kadar, her sabah ve her akşam dualarında kiliselerimizin çanları beş dakika boyunca yas ritmiyle çalınacaktır.
- Yas dönemi sonuna dek, sunulan her Kutsal Sunu (Surp Badarak) sonunda, Müteveffa Patriğimizin ruhunun esenliği için dualar edilecektir.
- 11 Mart 2019, Pazartesi’nden 16 Mart 2019, Cumartesi akşam dualarının sonuna dek, saat 10.00-16.00 arasında, Patrikhane kabul salonunda taziye ziyaretleri kabul edilecektir. Aynı vesileyle taziye defteri açılmıştır. Resmi kurumlar, cemaat kurumları ve halktan dileyenler taziye defterini imzalayabilirler. Patrikhane’yi ziyaret edenlerden yasa uygun koyu renk kıyafet beklenmektedir.
- 14 ve 15 Mart 2019, Perşembe ve Cuma, saat 15.00-18.00 arasında, cemaatimiz üyelerinin son saygılarını göstermeleri için Müteveffa Patriğimizin naaşı Surp Asdvadzadzin Patriklik Katedrali’nde katafalka konacaktır.
Tanrı, sevgili Müteveffa Patriğimizin ruhuna esenlik versin. Amin.
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-makami-bildirisi/
İlk yorum yapan siz olun