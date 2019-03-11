Pashinyan, “Biz Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasına yönelik politikayı sürdürmeliyiz. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası olarak tanınmasının, küresel güvenlik ve soykırımın önlenmesine en büyük katkımız olduğunu açıkça belirtiyoruz ve bu konuyu bu açıdan ele alıyoruz.” diye söyledi.
Pashinyan: Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasına yönelik politikayı sürdürmeliyiz
Pashinyan, “Biz Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasına yönelik politikayı sürdürmeliyiz. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası olarak tanınmasının, küresel güvenlik ve soykırımın önlenmesine en büyük katkımız olduğunu açıkça belirtiyoruz ve bu konuyu bu açıdan ele alıyoruz.” diye söyledi.
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