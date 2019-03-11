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Pashinyan: Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasına yönelik politikayı sürdürmeliyiz

2019-03-11
Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın, Diplomat Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda dediğine göre, Ermenistan, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması politikasına devam etmelidir.
Pashinyan, “Biz Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınmasına yönelik politikayı sürdürmeliyiz. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası olarak tanınmasının, küresel güvenlik ve soykırımın önlenmesine en büyük katkımız olduğunu açıkça belirtiyoruz ve bu konuyu bu açıdan ele alıyoruz.” diye söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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