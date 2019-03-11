Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Savunma Politikası Daire Başkanı Levon Ayvazyan, NATO ile işbirliğinin oldukça verimli şekilde bir çok alanda devam edildiğini açıkladı. Ayvazyan’a göre, NATO, Ermenistan’ın önemli bir partnörü olmaya devam ediyor.
Levon Ayvazyan, “Ermenistan ve NATO arasındaki işbirliği, Aralık 2005’te imzalanan IPAP programına göre inşa ediliyor. Ermenistan’ın IPAP’a katılması, bölgesel güvenlik, güvenlik stratejisi, Ermenistan’ın askeri, savunma reformu, bütçe planlaması ve diğer konular hakkında NATO ile düzenli olarak istişareler yapılması anlamına geliyor” diye açıkladı.
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