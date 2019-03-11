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NATO, Ermenistan’ın önemli bir partnörü olmaya devam ediyor

2019-03-11
Ermenistan’da 11-18 Mart tarhilerinde NATO Haftası başladı. NATO Haftası etkinlikleri kapsamında NATO Genel Sekreteri’nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Özel Temsilcisi James Appathurai Ermenistan’a vardı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Savunma Politikası Daire Başkanı Levon Ayvazyan, NATO ile işbirliğinin oldukça verimli şekilde bir çok alanda devam edildiğini açıkladı. Ayvazyan’a göre, NATO, Ermenistan’ın önemli bir partnörü olmaya devam ediyor.
Levon Ayvazyan, “Ermenistan ve NATO arasındaki işbirliği, Aralık 2005’te imzalanan IPAP programına göre inşa ediliyor. Ermenistan’ın IPAP’a katılması, bölgesel güvenlik, güvenlik stratejisi, Ermenistan’ın askeri, savunma reformu, bütçe planlaması ve diğer konular hakkında NATO ile düzenli olarak istişareler yapılması anlamına geliyor” diye açıkladı.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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