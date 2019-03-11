İtalyan milletvekili: “Karabağ ihtilafı, bu topraklarda yaşayan insanların ölüm kalım meselesidir”

İtalya Parlamentosu milletvekili, Ermeni–İtalyan parlamentolararası ilişkilerden sorumlu olan, iktidardaki Lega Partisi’nin temsilcisi Giulio Centemero, İtalya Parlamentosunda Sumgayıt katliamı hakkında bir konuşma yaptı.



Centemero, “Bu salonda konuşurken modern tarihinin muhtemelen en faci, ancak en az bilinen sayfalarından birinden, 31 yıl önce Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde Ermenilere karşı yapılan katliamdan bahsetmek istiyorum. Ocak 1988’de Dağlık Karabağ halkının, kendi kaderini tayin hakkının yerine getirilmesi uğruna yaptığı barışçıl protestoya cevaben Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan’ın Bakü, Sumgayıt ve Kirovabad şehirlerindeki Ermeni sakinlerine karşı baskılar düzenledi. Her şey Sumgayıt’tan başladı. Azerbaycan yönetiminin açık destek ve izniyle üç günde sayısız Ermeniler sadece ve sadece etnik aidiyetleri nedeniyle öldürüldü. Yüzbinlerce Ermeniler, evlerini, şehirlerini terk etmeye mecbur kaldı. O günlerde, insan haklarından en temeli olan yaşam hakkı ihlal edildi” ifadelerini kullandı.



Sumgayıt katliamından sonra Avrupa Parlamentosu’nun, yaşanan kırımı kınayan bir karar kabul ettiğini hatırlatan İtalyan milletvekili, Dağlık Karabağ ihtilafının sadece bir toprak kavgası değil, bu topraklarda yaşayan insanların ölüm kalım meselesi olduğunun altını çizdi.



Centemero, “Maalesef 30 yıl sonra bile Ermeni karşıtı açıklamalara ve gerçek nefret propagandasına tanıklık ediyoruz. Bütün bunlar, Dağlık Karabağ’da masum çocuklara karşı topçu kullanıldığı ve yaşlıların vahşice öldürüldüğü dört günlük Nisan 2016 savaşında da kendini hissettirdi. Dolayısıyla bu nefret söylemlerini durdurarak, halkları barış, insana karşı saygı ve din özgürlüğü ilkelerine göre eğitmek gerek. Bu nedenle, 2018 yılında AGİT başkanlığını yapan ve AGİT Minsk Grubunun bir üyesi olan ülkemizin, Dağlık Karabağ ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik müzakereler kapsamında, Dağlık Karabağ çatışmasının normalleştirilmesiyle uluslararası çapta yetkili olan tek kuruluş olan Minsk Grubu eşbaşkanlarının çalışmalarına destek vermesi çok önemli” diye konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/11/İtalya-Centemero-Karabağ-Sumgayıt/149799

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