Ülkesinin Parlamentosunun Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını belirten İsveç Parlamentosu Başkan Yard., “Ermenilerin büyük trajedisini her zaman hatırlıyoruz, ve her yıl parlamentomuzda anma törenleri yapılmaktadır. Bu yıl 24 Nisan’da da Ermeni Soykırımı anma töreni gerçekleşecek,”diye konuştu.
İsveç Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Ermeni Soykırımı Tsitsernakaberd Anıt Kompleksinde saygı duruşunda bulunudu
Ülkesinin Parlamentosunun Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını belirten İsveç Parlamentosu Başkan Yard., “Ermenilerin büyük trajedisini her zaman hatırlıyoruz, ve her yıl parlamentomuzda anma törenleri yapılmaktadır. Bu yıl 24 Nisan’da da Ermeni Soykırımı anma töreni gerçekleşecek,”diye konuştu.
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