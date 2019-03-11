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İsveç Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Ermeni Soykırımı Tsitsernakaberd Anıt Kompleksinde saygı duruşunda bulunudu

2019-03-11
İsveç Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lotta Joneson Fornarvey’in başkanlık ettiği heyet, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret ederek, Ermeni Soykırımı masum kurbanlarının anısına saygı gösterdi ve sonsuz ateş yanına çelenk koydu.
Ülkesinin Parlamentosunun Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını belirten İsveç Parlamentosu Başkan Yard., “Ermenilerin büyük trajedisini her zaman hatırlıyoruz, ve her yıl parlamentomuzda anma törenleri yapılmaktadır. Bu yıl 24 Nisan’da da Ermeni Soykırımı anma töreni gerçekleşecek,”diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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