Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller

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Erkan Tan

TÜRKİYE’DE kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam ve Müslümanlara karşı laiktirler. Laiklik anlayışları ise; İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık etmek, sövmek, memlekette İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye savaş vermektir.

Bu alçaklarda, diğer dinler ile ilgili, İslam ve Müslümanlar için sergiledikleri laiklik anlayışların hiçbirini göremezsiniz. Yani bu reziller;

Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlerin mensuplarına karşı laik falan değildirler. Hatta; onların dinivecibelerine ve ibadetleri ile ilgiliuygulamalarına, müthiş bir saygıduyarlar. Özel dini günlerindefalan, sosyal medyadatebrik mesajları yayınlarlar.

Homoseksüellerin, lezbiyenlerin, travestilerin haklarını ararlar.

Ama ezan sesinden tiksinirler.

GENEL BAŞKAN DEĞİŞİRSE CHP DEĞİŞİR Mİ…?

Kardeşlerim, hiçbir şey değişmez.

Çünkü CHP, belli bir insan tipinin, belli bir zihniyetin partisidir. Herkesçe bilinen malum zihniyetin, ülkemizdeki adıdır. Tamamı değil belki ama mensuplarının ezici çoğunluğu ülkenin geri kalanına; “bidonkafalı”- “makarnacı”- “göbeğinikaşıyanlar” diyenlerin ve öylemuamele edenlerin, İslam veMüslümanlar bu memleketehakim olamasın isteyenlerinpartisidir. Genel Başkanlarıkim olursa olsun, mensuplarıişte bu insanlardır. Ezansesinden tiksinenleri milletvekiliyapanların partisidir. Doğal olarak; Genel Başkanlarını da aynen, kendileri gibi istemektedirler.

Kendileri gibi düşünmeyenleri ve oy vermeyenleri, düşman gibi denize dökmek isteyenlerin partisidir.

Genlerinde ve kurulurken atılan temellerinde, bütün bu yazdıklarım olduğundan, gelen de gitmesi istenen gibi olacaktır.

Çok mu abartıyorum…? Yanılıyor muyum…? Mutlak doğruyu Allah bilir…

Yaşarsak hep beraber göreceğiz…

MARKSİST-ÜLKÜCÜ-LAİKDİNDAR-ATATÜRKÇÜ-APOCU BELEDİYE BAŞKANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı, hepsini birleştirdi… Ve birbirlerinden iğrenen bu insanlar, sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli nefretlerinden dolayı, bir ve beraber oldular. Sonra da ortaya, tuhaf ittifak modeli çıktı. Ya hu arkadaş, bunların birlikteliğinden uyumlu bir belediye yönetimi ortaya çıkar mı…? Kazanırlarsa eğer; belediye, hangi zihniyet tarafından idare edilecek…? Bu tuhaf beraberlikten, millete hizmet sonucu çıkabilir mi…?

İSRAİL ADLI TERÖR ÖRGÜTÜ

Mescid-i Aksa’da Müslümanları öldüren, Müslümanlara zulmeden İsrail devletinin idarecileri, dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar. Yeryüzünün her tarafında, Siyonist Yahudiler, Müslümanlara düşmanlık yapıyorlar.

Aklı başında Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur?

Vardır elbette. Ancak ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor. Bu azgın ve acımasız zalimler onları da ezmişler…

Korkutmuşlar… Mescid-i Aksa’da olanlar sadece Filistinlilerin değil, Arapların değil, dünyadaki bütün Müslümanların üzüntüsü ve sorumluluğundadır.

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/erkan-tan/2019/03/11/hristiyanlara-ve-yahudilere-karsi-laik-degiller

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