Halep Ermenileri huzurlu yaşama geri dönüyorlar

Suriye’de Ermenistan Büyükelçisi Tigran Gevorgyan çalışma ziyareti için bulunduğu Halep’te Ermeni insani misyonu temsilcileriyle de görüştü.

Ermeni uzmanlar Suriye’de savaş alanından uzak yerlerde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Büyükelçi Gevorgyan’ın sözlerine göre Suriye’deki Ermeni insani misyonunun tek amacı sakinlerinin huzurlu bir yaşama dönmelerine destek olmasıdır.

Ermeni doktorlar ise Halep Merkez hastanesinde çalışıyorlar, danışmanlık hizmeti verip ameliyatlar da gerçekleştiriyorlar.

Suriye’deki krizin sona erme ihtimali hakkında Tigran Gevorgyan son iki yılda Suriye hükümet güçlerinin ülkenin yüzde 80’i kontrol altına aldığını, fakat şu an da ülkede siyasi gerginliğin devam ettiğini dile getirdi.

En önemli sorunlardan biri Ermenistan Büyükelçisine göre İdlib bölgesinin silahsızlaştırma sürecidir. Bu durumda 3 milyon sakin normal hayatına dönebilir.

Suriye Ermeni toplumunun vaziyeti de giderek normalleşiyor. Tabi Suriye’deki Ermeni toplumunun sayısı savaştan sonra azaldı. Sadece Ermenistan’a 30 bin Suriye Ermenisi yerleşti, yaklaşık 10 bin Ermeni de ABD ve Kanada başta olmak üzere batı ülkelerinin yolunu tuttu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/11/Suriye-Halep-Ermenileri/149847

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