Forbes listesinde yer alan zengin Ermeniler kimdir?

Meşhur Forbes dergisi dünyanın en zengin adamların listesini yayınladı. Listede 5 Ermeni milyarder yer aldı.
Listenin 568’inci sırada Rusya’da yaşayan Ermeni iş adamı, ‘Taşir’ şirketler grubu sahibi Samvel Karapetyan yer alıyor. Onun serveti 3.7 milyar dolar değerindedir.
617’inci sırada ise yine Rusya’da yaşayan Ermeni iş adamlarından Rusyan’ın en büyük ‘Magnit’ alışveriş merkezlerinin sahibi Sergey Galitskin (Harutyunyan) bulunuyor Ermeni iş admı Harutyunyan’ın serveti 3.5 milyar dolara varıyor.
Dünyanın en büyük tanışma sitelerinden olan Badoo’nun sahibi olan Britanya’da yaşan Rusya Ermenisi Andrey Andreyev (Ohanjanyan) 2.3 milyarlık servetiyle 1008’inci sırada yer alıyor.
Arjantin Ermenisi, hayırsever ve iş adamı, Ermenistan’ın Milli kahramanı Eduardo Ernekyan’ın serveti 1.6 milyar dolardır. Listede 1425’inci sırada bulunuyor.
Ve listede beşinci Ermeni tasarımcı, hayırsever, ‘Alex and Ani’ değerli eşyalar marka sahibi ABD Ermenisi Carolyn Rafaelian 1 milyarlık servetiyle 2057’inci sırada yer almaktadır.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/11/Forbes-Ermeni-milyarder/149710
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