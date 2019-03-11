Ermenistan’da ‘NATO haftası’ başladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Savunma Politikası Daire Başkanı Levon Ayvazyan uzman tavsiyesi ve barışı koruma misyonlarının gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere işbirliğinin oldukça verimli şekilde bir çok alanda devam edildiğini açıkladı.

Almanya’nın Ermenistan Büyükelçisi Matias Kisler, NATO barışı koruma misyonlarına katılmak için Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi ‘NATO Haftasına’ bu kez daha çok NATO üye ülkesinin dahil edileceğini belirtti.

Matias Kisler, NATO faaliyetinden Ermenistan toplumunun çok az bir kısmının bilgilendirilmiş olduğuna endişelerini dile getirdi.

‘NATO haftası’ etkinlikleri kapsamında NATO Genel Sekreteri’nin Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesi özel temsilcisi James Appathurai de Ermenistan’a geliyor.