Arshakyan sayfasında şunu yazmış: “Bu yıl, AGBU Fransa Şubesi ve G2iA tarafından, teknoloji sektöründeki gelişmeleri sunmak, yeni fırsatlar ve inovasyon yaratmak için bir Viva Teknoloji etkinliği inisyatif edildi. Ermenistan bu etkinliğe bölgedeki yeni bir Silikon Vadisi olarak katılacak.”
Ermenistan Viva Teknoloji 2019 etkinliğine katılacak
Arshakyan sayfasında şunu yazmış: “Bu yıl, AGBU Fransa Şubesi ve G2iA tarafından, teknoloji sektöründeki gelişmeleri sunmak, yeni fırsatlar ve inovasyon yaratmak için bir Viva Teknoloji etkinliği inisyatif edildi. Ermenistan bu etkinliğe bölgedeki yeni bir Silikon Vadisi olarak katılacak.”
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