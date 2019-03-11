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Ermenistan Viva Teknoloji 2019 etkinliğine katılacak

2019-03-11
16-18 Mayıs tarihleri arasında Paris’te Avrupa’daki en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Viva Technology 2019 yapılacak. Etkinliğe Ermenistan da katılacak. Bunun üzerine Ermenistan Ulaştırma, Komünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Hakob Arshakyan Facebook sayfasında bir not aldı.
Arshakyan sayfasında şunu yazmış: “Bu yıl, AGBU Fransa Şubesi ve G2iA tarafından, teknoloji sektöründeki gelişmeleri sunmak, yeni fırsatlar ve inovasyon yaratmak için bir Viva Teknoloji etkinliği inisyatif edildi. Ermenistan bu etkinliğe bölgedeki yeni bir Silikon Vadisi olarak katılacak.”

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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