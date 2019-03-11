Ermenistan-AB Anlaşmasının İsveç Parlamentosunda onaylanması geç olmayacaktır

Parlamentodan yapılan açıklamaya göre Ararat Mirzoyan, son yıllarda parlamentolar arası ilişkilerin derinleşmesi de dahil olmak üzere, ilişkilerin gelişmesinde olumlu dinamikleri fark edildiğine dikkat çekerek İsveç ile karşılıklı yarara dayanan işbirliğinin önemini vurguladı. Bu bağlamda Parlamento Başkanı, Ermenistan-İsveç Dostluk Grubu’nun oluşum aşamasında olduğunu belirtti.
Ermenistan ve AB arasında imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’na değinen Ararat Mirzoyan, belgenin AB üye ülkeleri tarafından en kısa zamanda onaylanmasına önem verdi.
İsveç Parlamentosunun Başkan Yard., onay sürecinin ülkenin iç prosedürlerine uygun olduğunu ve parlamento tarafından onaylanmanın geciktirilmeyeceğinden emin olduğunu belirtti.
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