Yerçangahişadag II. Mesrob’un Cenaze Töreni

HYETERT– Türkiye Ermenileri 84. Patriği Yerçangahişadag II. Mesrob’un cenaze törenine ilişkin ilk detaylar belli oldu. 17 Mart Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde yapılacak tören saat 10:00’da başlayacak. Kilisedeki cenaze töreni akabinde II. Mesrob’un naaşı Şişli Ermeni mezarlığına götürülüp, mezarlığın Ermeni Patrikleri bölümüne defnedilecek. Tören nedeniyle 17 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’daki diğer kiliselerde ayin yapılmayacak. Cenaze töreni ve defin ile ilgili detaylar geldikçe bu haberin altında okurlarımızla paylaşacağız.
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