DİYARBAKIR’DA TAZİYELERİN KABULÜ

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan bu günlerde yarı yıkık halde bulunan ve Devlet eliyle tamir edilecek olan S. Giragos Kilisesi’nin onarım çalışmaları amacıyla Diyarbakır’da bulunmaktadır.

Patrik Mesrob II Hazretleri’nin vefat haberi yıldırım hızıyla yayıldıktan sonra aynı gün Başepiskopos Aram Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Sayın Vali taziyelerini sunmak üzere Patrik Genel Vekili’ni ziyaret etmek istemişti. Ancak Başepiskopos Aram Ateşyan derhal Valilik Makamı’na gitmek suretiyle taziyeleri kabul etti.

Bu günlerde bir konferans nedeniyle Diyarbakır’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Patrik Genel Vekili ile görüşerek taziyelerini sundu.

09/03/2019

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