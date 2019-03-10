11 yıllık yaşam savaşını kaybetti

Alzheimer hastalığı nedeniyle 2008’den beri yoğun bakımda olan Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan dün kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Mutafyan’ın ruhani lider olması nedeniyle defin işlemi en az 1 hafta sonra gerçekleşecek. Yeni patrik bu yıl içinde seçilecek.

Mert İnan / İstanbul

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan (63), 11 yılı aşkın süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Ermeni cemaatini sarsan Mutafyan’ın ölüm haberini, öğle saatlerinde Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu duyurdu. 2008’den bu yana Alzheimer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Mutafyan’ın, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybettiği öğrenilirken, Mutafyan’ın ruhani lider olması nedeniyle defin işleminin en az 1 hafta sonra gerçekleşeceği öğrenildi.

Olumlu ilişki kurdu

Demans hastalığı nedeniyle 11 yılı aşkın süredir Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavi gören II.Mesrob, bilinen adıyla Mesrop Mutafyan, 16 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mutafyan, 1963-1968 Taksim Esayan Ermeni İlkokulu, 1968-1973 Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi, 1973-1975 Stuttgart Amerikan Lisesi (Almanya), 1975-1979 University of Memphis (ABD) Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimini tamamladı. 1979-1982 yılları arasında Kudüs’te lisansüstü öğrenim gören Mutafyan, Roma’daki Angelicum Üniversitesi’ndeki kurslarını da başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul’a dönerek Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin vaizliğine atandı. 6 Haziran 1983’te Patrikhane Genel Sekreterliği’ne getirilen Mutafyan ardından Ruhani Meclis ve Danışma Kurulu üyeliklerine atandı.

1986’da piskoposluk rütbesine yükseltilen Mesrob Mutafyan, 1998’de İstanbul Ermenileri Patriği II.Karekin Kazancıyan’ın vefatı üzerine dini ve dünyevi meclis tarafından patrik vekili seçildi. Patriklik görevi sırasında kültürü, Türkçe, İngilizce’ye hakimiyeti, Türk kamuoyu ve bazı resmi makamlarla kurduğu olumlu ve yapıcı diyalog sayesinde hem Ermeni cemaati içinde, hem de cemaat dışında saygı topladı. Ancak ne olduysa 2007’den sonra oldu. Bu tarihten sonra demans hastalığına yakalannan Mutafyan, başpiskopos olmasına karşın 1 yıl içinde fiilen tüm görevlerinden çekildi.

Vasi atandı

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle 2008’de hastaneye yatırılan Mutafyan için 2016’da mahkeme kararıyla vasi atandı. Mutafyan’ın o dönem 78 yaşında olan annesi Mari Mutafyan vasi olarak atanırken, Mutafyan’ın resmi dairelerde temsil etme ve maaşını çekme yetkisi annesine verildi. Ancak bu kararın ardından Ermeni cemaati içinde yeni bir tartışma yaşanmaya başladı. Vasi davasını açanlardan biri olan Tatyos Bebek, mahkeme kararıyla Mutafyan’ın patrikliğinin düştüğünü ve makam için seçim yapılması gerektiğini söyledi. “Patrik Vekili” sıfatıyla, ruhani meclis tarafından seçilen Aram Ateşyan’ın bir türlü seçimlere yanaşmaması, son yıllarda Ermeni cemaati içinde tepkilere neden olurken, Milliyet’e bilgi veren ruhani liderler ise Mutafyan’ın ölümü nedeniyle patriklik seçimlerinin artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Erdoğan’dan iki dilde başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan’ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum” ifadesine yer verdi. Ayrıca Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Defin süreci uzayacak

Mutafyan’ın ölümünün ardından Milliyet’e konuşan Episkopos Sahak Maşalyan, “Naaş kiliseye geldikten sonra, cenaze hazırlıkları başlayacak ve bu süreç biraz uzun sürecek. Mutafyan’ın ruhani lider olmasından dolayı, diğer Ermeni Kiliseleri’nden temsilcilere haber verilip, cenazeye katılmalarını bekleyeceğiz. Patriğimizi, inancımıza uygun, ona yakışır şekilde defnedeceğiz. Bu süreç 10 günü bulacaktır. Mutafyan, Şişli’deki Patrikler Mezarlığı’na defnedilecek. Ancak tam tarihi gelecek hafta açıklarız” dedi.

Yas dönemi beklenecek

Patriklik seçimine ilişkin ise Sahak Maşalyan şunları söyledi: “Mutafyan’ın defni sonrası 40’ı dediğimiz yas döneminin bitmesini bekleriz. Sonra Patriklik Kaymakamı yani Değabağ seçimi yapılır. Seçimin ardından Müteşebbis Heyeti seçilir ve aday olacaklara haber verilir. Adaylar seçim çalışmalarına başlar. Bu süreç devletle eş güdümlü yürütülür. Seçim tarihinde halk kiliseye gider ve önce delegeler belirlenir. Seçilen delegeler de oylama ile 3 gün içinde yeni patriği seçerler. 2019 yılı bitmeden patriklik seçimlerinin tamamlanmış olması gerekir.”

Yıldırım’dan taziye ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Mutafyan’nın annesi Mari Mutafyan’a taziyelerini iletti.

http://m.milliyet.com.tr/11-yillik-yasam-savasini-kaybetti-gundem-2839467/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...