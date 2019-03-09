Eçmiadzin’de Patrik Mutafyan için ayin

8 Mart Cuma günü hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan için yarın Eçmiadzin’de ayin yapılacak.

Patrik Mutafyan için yapılacak”Hokehanikst” (Ayin-i ruhani) Eçmiadzin’deki Surp Kayane Kilisesi’nde gerçekleşecek ve Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II tarafından yönetilecek.

Patrik II. Mesrob Mutafyan için taziye mesajları da gelmeye devam ediyor. Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II: dün akşam saatlerinde bir taziye mesajı yayınladı.

Kilikya Katolikosu Aram I de bu sabah bir taziye mesajı yayınladı ve üzüntülerini paylaştı.

Ermenistan Gugark Bölgesi Dini Önderi Başepiskopos Sebuh Çulciyan da bir taziye masajı yayınlayarak Patrik Mutafyan’ın ölümü nedeniyle Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne ve Türkiye Ermenilerine başsağlığı diledi.

Öte yandan İstanbul’daki tüm kiliselerde de yarınki ayinlerde Patrik Mutafyan ve 7 Mart 1990’da hayatını kaybeden Patrik I. Şnorhk Kalustyan için “Hokehanktist” duaları okunacak.

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