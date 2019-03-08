Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Hayatını Kaybetti

Surp Pırgiç Hastanesi’nde tedavi gören Patrik II Mesrob Mutafyan bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Milletvekili Paylan, bianet’e yaptığı açıklamada Mutafyan için “Her daim hatırlayacağımız bir ruhani liderdi” dedi.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti. Mutafyan’ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde bugün saat 12:45’te hayatını kaybettiği bildirildi.

Mutafyan’ın cenaze töreni ile ilgili resmi açıklama gün içinde Ermeni Patrikhanesi tarafından yapılacak.

62 yaşındaki Mutafyan’a Temmuz 2008’de Alzheimer teşhisi konulmuştu.

Paylan: Zor dönemlerde ruhani liderimiz oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Patrik Mutafyan’ın ölümüyle ilgili bianet’e şunları söyledi:

“Mesrob Mutafyan çok zor dönemlerde Ermeni Patriği olarak ruhani liderimizdi.

“Uzun süredir de bitkisel hayattıyda maalesef kendisini kaybettik her daim hatırlayacağımız bir ruhani lider olarak aklımızda kalacak. Başımız sağolsun diyoruz, nurlar içinde yatsın…”

Luiz Bakar: Şimdi hepten sahipsiz kaldık gibi geliyor

Mutafyan görevdeyken Ermeni Patrikhanesi’nin basın sözcülüğünü de yapan avukat Luiz Bakar, Patriğin ölümüyle ilgili “15 sene diz dize omuz omuza çalıştık benim için çok çok önemliydi” dedi ve ekledi:

“Çok değerli bir kişiydi toplum için ülke için her zaman faydalı olmuştur, çok genç yaşta kaybettik maalesef, hep bir kanadımız kolumuz kırık onun hastalığından yana, Şimdi hepten sahipsiz kaldık gibi geliyor.”

Tatyos Bebek: Toparlayıcı ve birleştirici bir Patrikti

Düşünce Platformu Üyesi ve Diş Hekimi Tatyos Bebek, Patrik Mutafyan için “Türkiye Ermeni toplumu için büyük bir kayıp yeri zor doldurulan insanlardan biriydi. Giderek azalan Türkiye Ermeni toplumunda toparlayıcı, birleştirici ve toplumu ileri taşıyıcı bir özelliği vardı” dedi ve ekledi:

“10 yıldan beri süre gelen hastalığı sırasında toplumun yaşadığı kaotik ortam ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu zaten gösteriyordu.

“Her şeye rağmen on seneden bu yana seçemediğimiz patriğimizi devletin resmi yazısıyla da belirttiği gibi artık seçebilecek durumdayız.

“Türkiye Ermeni toplumunun sağ duyuyla yine kendine yakışır bir Patrik seçimini yapmasını diliyorum. Bunun için toplumun farklı kesimleri sağ duyuyla bir araya gelmeli.

“Birlik ve beraberlik içerisinde bir patrik seçebilmeliyiz. Var olan durumda devletin de bu yolu açacağını tahmin ediyorum. Hem Patrik seçimi hem de Vakıf seçimleri Ermeni toplumunu yaşadığı kaostan kurtarabilmek için bir fırsat olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. En çok üzüldüğüm bir ölümden fırsat yaratma fikriydi. Ne yazık ki hep beraber bu duruma düştük. Toplumumuzun başı sağ olsun.”

1998’de Türkiye Ermenileri 84. Patriği oldu

Patrik Mutafyan 16 Haziran 1956’da İstanbul’da doğdu. Agos’ta yer alan biyografisi şöyle:

1963-1968 Taksim Esayan Ermeni İlkokulu, 1968- 1973 Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi, 1973-1975 Stuttgart Amerikan Lisesi (Almanya), 1975- 1979 University of Memphis (ABD) Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimini tamamladı.

1977-1979 arasında Sevvanee Anglican Seminary Memphis Extension Lisans Kursları’nda Teolojiye katıldı. 17 Temmuz 1977’de Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nin muvafakatıyla Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde, Episkopos Şahan Sıvacıyan tarafından Diyakos takdis olundu.

13 Mayıs 1979’da Patrik I. Şnorhk Hazretleri tarafından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Rahip takdis olundu.

1979-1982 Hebrew University of Jerusalem’de (İsrail) Lisansüstü eğitimini Eski Ahit Tarih ve Edebiyatı b.lü’münde yaptı. Jerusalem University College’de ise (eski Amerikan Enstitüsü) Kitab-ı Mukaddes Arkeolojisi konusunda lisansüstü eğitim aldı.

1979-1980 arasında Kudüs Ruhban Okulu’nda ingilizce ve Eski Ahit konularında öğretmenlik yaptı. 1982- 1983 arasında Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nin sekreteri olarak çalıştı.

7 Mayıs 1983’te “Kitab-ı Mukaddes ve Gelenek” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nden Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Üsrahip (Vartabed) payesini aldı; Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin vaizliğine atandı.

6 Haziran 1983’te Patrik Hazretleri tarafından Patrikhane Genel Sekreterliği’ne getirildi, Ruhani Meclis ve Danışma Kurulu ü’yeliklerine atandı.

1983 Kasım’ından 1984 Şubat’ına kadar Burdur 58. Topçu Tugayı’nda askerlik görevini yaptı. Ardından “İbrani Atalarının Mısır Köleliği Öncesindeki Dini” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk Hazretleri’nden Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde Başrahip (Dzay. Vartabed) payesini aldı.

21 Eylü’l 1986’da Patrik I. Vazgen, Patrik I. Şnorhk ve eski Kudüs Patriki Diran tarafından Eçmiadzin’deki Patriklik Kilisesi’nde Episkopos takdis edildi. 1988-1989 arasında Roma St. Thomas Aquinas (Angelibcum) Üniversitesi’nde (italya), Kiliseler/ Dinlerarası İlişkiler Teolojisi konusunda lisansüstü çalışmalarda bulundu. 1 Temmuz 1988’de Patriki. Şnorhk Hazretleri’nin beratıyla Ermeni Cemaati’nin Adalar Ruhani Önderi görevine atandı.

1990 Mart ayından Eylül ayına kadar Geçici Ruhani Meclis Başkanlığı görevini yürüten Episkopos, 5 Eylül 1990’da, Patrik II. Karekin Hazretleri’ni seçen Ruhani ve Meclis üyeliğine seçildi ve ilk oturumda Ruhani Meclis Başkanı oldu.

6 Kasım 1990’da Patrik II. Karekin Hazretleri tarafından Kiliseler/Dinlerarası ilişkilerden sorumlu Patrik Vekili tayin edildi. 1991-1997 arasında Papaz ve Rahip adaylarının göreve hazırlanabilmeleri için, Patrik II. Karekin’in Patrikhane bünyesinde kurduğu Ruhban Eğitim Kursu’nda Gözetmenlik görevini üstlendi.

10 papaz ve rahibin eğitim ve öğretimini sağlayarak takdis etti. 1991-1997 arasında Patrik II. Karekin Hazretleri’nin Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı; 5 Aralık 1992’de Patrik I. Vazgen Hazretleri’nin beratıyla Başepiskopos payesini aldı.

Haziran 1996’da Patrik II. Karekin Hazretleri’nin isteğiyle Patrikhane’nin bilimsel dergisi Şoğagat’ın başyazarlığını üstlendi. 27 Ekim 1997’de Patrik II. Karekin Hazretleri tarafından Patrikhane Sekreteryası ve noterlik kanalıyla Patrik Yetkili Vekili olarak görevlendirildi.

14 Ekim 1998’de Türkiye Ermenileri 84. Patriği oldu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...