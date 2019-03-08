Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob II hayatını kaybetti

Patrik Mutafyan 14 Ekim 1998’de Patriklik makamına seçilmişti ancak 10 yılı aşkın süredir frontal demans rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Patrik Mesrob II 2008 yılında ortaya çıkan rahatsızlığının ardından görevini yerine getiremiyordu. 2015 yılında Adli Tıp Kurumu Patrik Mutafyan’ın görevini yerine getiremediği yönünde bir rapor vermişti.

Patrik Mesrob II’nin 8 Mart 2019 günü öğle saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Patrik Mutafyan için gelecek Pazar (17 Mart) cenaze töreni yapılması bekleniyor. Patrik Mesrob II’nin naaşının cenazeden iki ya da üç gün katafalkta ziyarete açılması planlanıyor.

1956 yılında İstanbul’da doğan Patrik Mesrob II görevi süresince birçok yenilikçi çalışması, zeki ve birikimli kişiliği ile derin bir iz bırakmıştı.



Mutafyan 1963-1968 arasında Taksim Esayan Ermeni İlkokulu, 1968- 1973 arasında Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi, 1973-1975 Stuttgart Amerikan Lisesi’nde (Almanya) eğitim gördü. 1975- 1979 yılları arasında University of Memphis’te (ABD) Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimini tamamladı.



1977-1979 arasında Sevvanee Anglican Seminary Memphis Extension Lisans Kursları’nda Teolojiye katıldı. 17 Temmuz 1977’de Patrik I. Şnorhk’un muvafakatıyla Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde, Episkopos Şahan Sıvacıyan tarafından Diyakos takdis olundu.

13 Mayıs 1979’da Patrik I. Şnorhk tarafından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Rahip takdis olundu.

1979-1982 Hebrew University of Jerusalem’de (İsrail) Lisansüstü eğitimini Eski Ahit Tarih ve Edebiyatı Bölümü’nde yaptı. Jerusalem University College’de ise (eski Amerikan Enstitüsü) Kitab-ı Mukaddes Arkeolojisi konusunda lisansüstü eğitim aldı.

1979-1980 arasında Kudüs Ruhban Okulu’nda ingilizce ve Eski Ahit konularında öğretmenlik yaptı. 1982- 1983 arasında Patrik I. Şnorhk’un sekreteri olarak çalıştı.

7 Mayıs 1983’te “Kitab-ı Mukaddes ve Gelenek” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk’tan Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Üsrahip (Vartabed) payesini aldı; Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin vaizliğine atandı.

6 Haziran 1983’te Patrikhane Genel Sekreterliği’ne getirildi, Ruhani Meclis ve Danışma Kurulu üyeliklerine atandı.

1983 Kasım’ından 1984 Şubat’ına kadar Burdur 58. Topçu Tugayı’nda askerlik görevini yaptı. Ardından “İbrani Atalarının Mısır Köleliği Öncesindeki Dini” adlı çalışmasını tamamlayarak, Patrik I. Şnorhk’tan Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde Başrahip (Dzay. Vartabed) payesini aldı.

21 Eylü’l 1986’da Patrik I. Vazgen, Patrik I. Şnorhk ve eski Kudüs Patriki Diran tarafından Eçmiadzin’deki Patriklik Kilisesi’nde Episkopos takdis edildi. 1988-1989 arasında Roma St. Thomas Aquinas (Angelibcum) Üniversitesi’nde (italya), Kiliseler/ Dinlerarası İlişkiler Teolojisi konusunda lisansüstü çalışmalarda bulundu. 1 Temmuz 1988’de Patriki. Şnorhk’un beratıyla Ermeni Cemaati’nin Adalar Ruhani Önderi görevine atandı.

1990 Mart ayından Eylül ayına kadar Geçici Ruhani Meclis Başkanlığı görevini yürüten Episkopos, 5 Eylül 1990’da Ruhani Meclis üyeliğine seçildi ve ilk oturumda Ruhani Meclis Başkanı oldu.

6 Kasım 1990’da Patrik II. Karekin tarafından Kiliseler/Dinlerarası ilişkilerden sorumlu Patrik Vekili tayin edildi. 1991-1997 arasında Papaz ve Rahip adaylarının göreve hazırlanabilmeleri için, Patrik II. Karekin’in Patrikhane bünyesinde kurduğu Ruhban Eğitim Kursu’nda Gözetmenlik görevini üstlendi.

10 papaz ve rahibin eğitim ve öğretimini sağlayarak takdis etti. 1991-1997 arasında Patrik II. Karekin’in Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı; 5 Aralık 1992’de Başepiskopos payesini aldı.

Haziran 1996’da Patrik II. Karekin’in isteğiyle Patrikhane’nin bilimsel dergisi Şoğagat’ın başyazarlığını üstlendi. 27 Ekim 1997’de Patrik II. Karekin tarafından Patrikhane Sekreteryası ve noterlik kanalıyla Patrik Yetkili Vekili olarak görevlendirildi.

14 Ekim 1998’de Türkiye Ermenileri 84. Patriği oldu.

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