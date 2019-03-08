TeK’ten Patrik Mutafyan İçin Başsağlığı Mesajı

Protestan Kiliseler Derneği (TeK) Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle Türkiye Ermeni Cemaati ve Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a hitaben başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesaj şöyle:
“Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan’ın vefatını derin bir üzüntüyle haber aldık.
Uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi altında bulunan Patrik Mutafyan’ın bu dünyadaki yaşamının son bulmasına rağmen, göksel yaşamının başladığına ve cennet İsa Mesih’in yanında kusursuz bedeniyle yaşamına devam ettiğine inanıyoruz.
Patrik Mutafyan’ın kaybından dolayı başta sayın Patrik Vekili Aram Ateşyan olmak üzere tüm Türkiye Ermenileri’ne başsağlığı diliyoruz.
Rab, Patrik 2. Mesrob Mutafyan’ın ruhunu nurlandırsın.”
Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu
https://www.hristiyanhaber.net/2019/03/08/tekten-mutafyan-icin-bassagligi-mesaji/
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