Kars

YALÇIN KARATEPE

Cemal Süreya’nın “Beyaz uykusuz uzakta” diye tanımladığı Kars hala beyaz ancak artık o kadar uzakta değil. Havayolu ulaşımının kolay olmasına rağmen pek çok kişi son zamanlarda tren yolculuğu ile Kars’a gitmeyi tercih ediyor. Eskiden ucuz olduğu için tercih edilen trenlerde artık Karslılar yer bulmakta zorlanıyorlar.



Sosyal medyanın Kars turizmi üzerinde önemli etkisi olmuş. Doğu Ekspresinde artık yer bulmak için aylar öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor, eğer yer bulabilirseniz tabi. Bu yoğun ilgi nedeniyle sefer sayısının artırılacağı açıklandı. Güzel bir gelişme.



Türkiye’nin Kuzeydoğusunda yer alan Kars, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktan elde ettiği gelirle zor koşullarda yaşayan güzel insanların memleketi. Karslılar ekmeklerini başka illerde aramak için yollara koyulmuş ve sürekli göç vermiş. Ancak son yıllarda turizmde yaşanan gelişmeler Kars ekonomisine önemli katkılar sağlamış.



Osmanlı, Ermeni ve Rus mimarilerini bir arada görebileceğiniz bu şehirde taş işçiliği hayranlık uyandırıyor.



Çıldır gölü en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Hava soğuk ancak güneş pırıl pırıl. Göl kenarında bir yerde yemek yemek istediğinizde mutlaka önceden rezervasyon yaptırın. Fakat ziyaretçi sayısı o kadar fazla ki rezervasyon yaptırdığınız restoran sadece ne zaman yemeğe başlayacağınızı sormuyor, aynı zamana ne zaman bitirmeniz gerektiğini de size bildiriyor. Çünkü siz daha kalkmadan başka bir grubun sırada beklediğini görüyorsunuz. İlgi o kadar yoğun.



Kars’a 48 kilometre uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında bulunan ve yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ani’yi mutlaka görmek gerekir. Ermeni Bagratuni hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olan Ani, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.



Ve Sarıkamış kayak bölgesi. Kristal karla kaplı, sarıçam ormanı içinde, her düzeyde kayakçının kayak yapabileceği farklı pistlere sahip olan merkezde yapacağınız kayağın keyfi bir başka oluyor. Son yıllarda otel sayısında da artış olmuş. Konaklama seçenekleri çoğalmış. Ancak burada da ilginç yapılaşmalar olduğunu da belirtmek gerekir. Orta liftin hemen başına bir cami yapılmış. Dağda, kimsenin yaşamadığı bir yerde sadece insanların kayak yapmak için gittikleri bir alanda cami yapılmış olması ilginç.



ABD TÜRKİYE TİCARETİ



ABD Başkanı Trump Türkiye’nin 1974 yılından beri içinde yer aldığı “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) programından çıkarılacağını açıkladı. Bu program kapsamında 3500’e yakın ürün gümrüksüz olarak ABD’ye ihraç edilebiliyor. Türkiye’nin ABD’ye ihracatının bir bölümü bu programa dahil edilen ürünlerden oluşmaktadır.



Türkiye neden bu programdan çıkarılıyor? Başkan Trump’ın sosyal medya mesajından anladığımız kadarıyla “Türkiye artık yeterince zenginleşmiş”! Böyle desteklere ihtiyacı yokmuş. Ama işin aslının bu olmadığı açık. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak istemesine şiddetle karşı çıkan ABD’nin bu konunda elini giderek artırdığı anlaşıyor.



Bu karar önemli mi? Evet önemli. Çünkü Türkiye hızla daralmış olan iç talep nedeniyle ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için ihracat olanaklarını artırmak zorunda. Dış talebi olumsuz etkileyecek tüm gelişmeler Türkiye’nin büyüme beklentililerini de olumsuz etkileyecektir.



OECD’nin bu hafta revize ettiği büyüme tahmininde Türkiye’nin 2019 yılında %1,8 oranında küçülmesini beklediklerini açıkladı. Ama biz biliyoruz ki küçülme bundan daha şiddetli olacak maalesef.

https://www.birgun.net/haber-detay/kars.html

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