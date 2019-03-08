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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı

2019-03-08

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
– “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan’ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermenivatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum”

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı. 

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan’ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum.” ifadesine yer verdi.

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1104031770394222593
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1104031629285175298

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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