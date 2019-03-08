Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

– “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan’ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermenivatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum”

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan’ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum.” ifadesine yer verdi.

Խոր վշտով տեղեկացայ Թուրքիոյ հայոց պատրիարք Յարգելի Մեսրոպ Մութաֆեանի մահը։ Այս կապակցութեամբ կը ցաւակցիմ իր ընտնիքին, հարազատներուն եւ մեր հայ քաղաքացիներուն։ — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 8, 2019 https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1104031770394222593

Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 8, 2019 https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1104031629285175298

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