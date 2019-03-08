CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN’A TAZİYE TELEFONU…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II’nin (Mutafyan) vefatı nedeniyle Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla aradı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob’un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri Cemaatine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN’A TAZİYE TELEFONU…
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN’A TAZİYE TELEFONU…
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