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Binali Yıldırım, Mutafyan’nın annesi ile Cemaat Sözcüsü Şirinoğlu’na taziyelerini iletti

2019-03-08

İSTANBUL (AA) – AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu’na taziyelerini iletti.

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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