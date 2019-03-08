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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten taziye mesajı

2019-03-08
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
  • “Uzun süredir hasta olan Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Mutafyan’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine, Ermeni cemaatine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz”

ANKARA (AA) – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla ailesi, Ermeni cemaati ve vatandaşlara başsağlığı diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, mesajında, “Uzun süredir hasta olan Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Mutafyan’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine, Ermeni cemaatine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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