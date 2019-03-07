Türk tarihçiler Vatikan arşivinde

Papa’nın izniyle ziyaret edilebilen Vatikan arşivine, Türk tarihçiler de girecek. 1571 tarihli Türklere Karşı Kutsal ittifak, 2. Viyana Kuşatması ve Haçlı Savaşları’na odaklanılacak. Ayrıca belgelerin kopyaları da alınacak.

Yelda GÖKDAĞ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu (TTK) uzmanlarından oluşan bir ekip, Papa Franciscus’un özel izniyle Vatikan Arşivi’ne girebilecek. Türk tarihçiler, 9’uncu yüzyıldan günümüze kadar geçen süreye ilişkin milyonlarca orijinal belgeyi mercek altına alacaklar. Konu hakkında AKŞAM’a konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Prof. Dr. Refik Turan, şu bilgileri verdi: Vatikan arşivinde inceleme yapma süreci, bir önceki Vatikan Büyükelçimizin benimle temasa geçmesiyle başladı. TTK olarak biz de, heyetle Vatikan’ı ziyaret ettik. Bizi Kardinal karşıladı ve talebimizin, Papa’nın onayı ve Kardinaller Meclisi’nin kararıyla kabul edildiğini bildirdi. Vatikan dünyanın en küçük ülkesi olarak biliniyor. Ama Vatikan’ın kendisinden büyük bir tarih arşivi var. Belgelerin tasnif edildiği raflar için ‘Uç uca eklense 87 kilometre eder’ diyorlar. Vatikan bu zengin hazineyi herkese açmıyor.

Taramayı üniversiteler yapacak

Tarihçi ve araştırmacılar ancak özel izinle arşive girebiliyorlar. Arşivde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin, orijinal tarihi belgeler bulunuyor. Sondaj usulüyle çalışma yöntemine karar verdik. Avrupa’nın Osmanlı’ya karşı Kutsal İttifak kararı alması, 2. Viyana Kuşatması ve Haçlı İttifakı ile Haçlı Seferleri’ne odaklanacağız. Vatikan arşivinde gerçekleşecek taramayı ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve üniversitelerle birlikte yürüteceğiz.

Viyana Kuşatması’nın haritası da var

Vatikan’ın arşivinde 1683 yılına ait 2. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlandığı “Türklerin Viyana Bozgunu” başlıklı harita ile dokümanlar ve 1571 yılına ait Türklere Karşı Kutsal İttifak konulu belgeler de yer alıyor. Haçlı İttifakı’nın İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasını yendiği yıl olan 1571’e ait el yazması belge de bulunuyor.

https://www.aksam.com.tr/guncel/turk-tarihciler-c2vatikan-arsivinde/haber-828794

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