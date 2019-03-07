Karen Ghazaryan için takas teklifi yapıldı, ancak Ermenistan’da aynı durumda olan Azerbaycanlılar yok

Azerbaycan’da yasadışı olarak 20 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılan Ermenistan vatandaşı Karen Ghazaryan için takas teklifi yapıldı. Ancak Ermenistan Adalet Bakanı Artak Zeynalyan, Ermenistan’da Ghazaryan ile aynı konumda bulunan Azerbaycanlıların bulunmadığını bildirdi.

Ermenistan’ın yine de Karen Ghazaryan’ın ülkeye dönmesini sağlamak için tüm diplomasi ve siyasi yollarını kullandığını vurgulayan Zeynalyan, bu konuda kullanılan terminolojiye dikkat çekti. Bakan, “Karen Ghazaryan esir değil, tutuklu. Burada çok önemli fark var. Ermenistan Cumhuriyeti’nin hükümeti, Karen Ghazaryan’ın hayatını güvence altına almak için tüm diplomatik ve insani yöntem ve yollarını kullanıyor. Aynı zamanda onun Ermenistan’a dönmesini sağlamak için mümkün olan her şey yapılıyor. Takas teklifi de yapıldı, ancak Ermenistan’da, böyle bir takasın yapılabilmesi için aynı durumda bulunan Azerbaycan vatandaşları yoktur” şelinde konuştu.

Karen Ghazaryan’ın, yasadışı olarak Azerbaycan’da tutulduğunu vurgulayan Bakan, Ghazaryan’ın temsilcilerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak acil adımların atılmasını talep ettiklerini de bildirdi. AİHM’nin, başvuruyu değerlendirerek Ermenistan’ı da üçüncü taraf olarak sürece katılmaya davet edeceği bekleniyor.

Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesinin Berdavan köyü sakini, 1984 doğumlu Karen Ghazaryan, 27 Şubat’ta Azerbaycan’da yapılan mahkeme duruşmasında, insan öldürme, terör, asayişi bozma gibi sahte suçlamalardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre hiçbir zaman Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmamış olmasına rağmen Azerbaycan’da sabotajcı olduğu iddia edilen Ghazaryan’ın ruhsal rahatsızlığı olduğu ve 2013 tarihinden beri tedavi gördüğü öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/07/Azerbaycan-Ermenistan-Karen-Ghazaryan/149668

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