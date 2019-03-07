Jean Claude Junker: Avrupa Koisyonu vize serbestisi konulu diyaloğun bir an önce başlamasından yana

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan AB yöneticileriyle yaptığı bütün görüşmelerde vize serbestisi konulu diyaloğa başlama önemini vurguladı. Bu konu, Ermenistan ve AB iki taraflı ilişkilerinde öncelik olmaya devam ediyor. Bu açıklamayı Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile yapılan basın toplantısı kapsamında dile getirdi. Jean Claude Junker ise Ermenistan ile AB arasında vize serbestisinin teknik koşullarının zaten yerine getirildiğini ve şimdi AB üyesi devletlerle bu konuda işbirliği yapma vaktinin geldiğini ifade etti. Jean Claude Junker: “Ben ve komiser Hahn bu süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Avrupa Koisyonu vize serbestisi konulu diyaloğun bir an önce başlamasından yanadır. Zira bu, hem Ermenistan, hem de Avrupa Birliği için önemlidir” diye kaydetti.

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