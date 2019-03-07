Fitch Ratings: IMF, Ermenistan’a reform programını desteklemesi için 250 milyon dolar verebilir

Ermenistan’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma, yeni hükümetin ekonomik politikasının önceliklerinin finansal açıdan bilgili ve reformlu bir yaklaşımla ilgili beklentilerimizle uyumlu olduğunu doğruladı. Bu, Fitch Ratings uluslararası derecelendirme kuruluşunda belirtilmiştir.

Uluslararası Para Fonu, yeni hükümetin reformunu desteklemek için Ermenistan ile 250 milyon dolarlık üç yıllık bir finansman anlaşmasına ulaştığını açıkladı.

Raporda belirtildiği gibi, uluslararası finans kurumların ve ikili ortakların desteği Ermenistan’ın politikasına karşı güveni arttırıyor.

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