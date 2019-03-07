Ermenistan’da üretilen organik çaylar Almanya’da satılıyor

Ermenistan’daki Acba-Credit Agricole Bankası ve Almanya Doğa ve Biyoçeşitlilik Koruma Birliği (NABU) tarafından gerçekleştirilen ‘Organik tarım geliştirme’ projesi çerçevesinde 2018 yılında Almanya’ya ihraç edilen Ermenistan’da üretilen ‘Sari tey’ (Dağ çayı) şirketinin ürünleri Almanya’daki TeeGschwender online platformda ve marketlerde satılıyor.

2019 yılında BIOFACH organik gıda üretenlerin uluslararası fuarı kapsamında yapılan müzakereler sonucunda yeni anlaşmalar imzalandı ve bu anlaşmaların hayata geçirilmesiyle Ermeni şirketinin ihraç ettiği ürünlerin miktarı çoğalacak.

Ermenistan’da ‘Organik tarım geliştirme’ projesi 2015 yılından itibaren Acba-Credit Agricole Bankası ve Almanya Doğa ve Biyoçeşitlilik Koruma Birliği (NABU) tarafından gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki yıllarda da proje devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/07/Ermenistan-organik-çay-Almanya/149691

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